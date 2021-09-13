“أنا رحت منك”.. أغنية جديدة لـ يارا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنيتها الجديدة “أنا رحت منك” على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية الكبرى.

وأغنية “أنا رحت منك” باللهجة المصرية من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج نويل باسل.

وكانت يارا قد أصدرت منذ فترة ألبومها الخليجي “غير الناس”، وتضمن الألبوم تسع أغنيات هي: “صد ورد”، “هلا مرحب”، “غير الناس”، “ساري”، “يمرني طاريك”، “ما ودعوني”، “على المكشوف”، “ملّيت”، “من علمك”.

وحققت أغنيات ألبوم “غير الناس” نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن يارا تستعد قريبًا لطرح ألبومها اللبناني – المصري الجديد، وصوّرت منه منذ أيام كليب لأغنية بعنوان “مليت”، وفاجأت الجمهور بإطلالتها من موقع تصوير العمل في دبي، إذ كشفت أن هذه الأغنية ستكون عنوان الألبوم.

وتقول كلمات الاغنية:

أنا رُحت مِنَّك وانتَ اللي عارف مِن إمتى

أنا غِبت عَنَّك وانت اللي عايِز كده إنتَ

ما بخافش خلاص ولا باقيه عليك

ما هو راح من قلبي حنيني إليك…

زعلان من إيه مش ده طَلَبَك وهَتِزعَل ليه مش ده أَمرَك

أنا رُحت مِنَّك أنا… وانت اللي عارف مِن إمتى…

إللي كان بيغير ويسأل غاب خلاص عَنّي وعَنَّك واللي كان بيخاف لا تِزعَل راح خلاص مِنّي ومِنّك

جاي بدَّوَر وتسأل بعد ايه

هو فين اللي انت بدوّر عليه

إن كان عليّا أرجعلك وارجَّع الودّ واسامح لكن حا عيش ازاي جنبك بقلب غير قلب مبارح…

زعلان من إيه مش ده طلَبَك

وحا تِزعَل ليه مُش ده أَمرَك

أنا رُح منَّك أنا… وانت اللي عارف من إمتى