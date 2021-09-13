زوجة الشاعر ” أمير طعيمة ” تطلب الدعاء له

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - خرجت ” جيني ” زوجة الشاعر ” أمير طعيمة ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت من خلاله عن تعرض زوجها لوعكة صحية مؤخرا نافية ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا .
فقالت زوجة أمير طعيمة في منشورها : ” بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير .. الحمد لله مش كوورنا ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من ٣ أيام ” .
وتابعت مطالبة الجمهور بالدعاء له : ” أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع ولو في شغل متأخر يا ريت يستنى .. أشكركم ” .
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