كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - اعتاد الفنان ” نبيل الحلفاوي ” على التواصل مع محبيه ومتابعيه بشكل دائم من خلال تغريداته عبر حسابه على موقع تويتر .
إلا أن المتابعين قد لاحظوا غيابه عن الظهور خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أثار القلق والتساؤلات عنه وعن وضعه الصحي .
وخرج نبيل الحلفاوي بتغريدة له كشف من خلالها عن سبب غيابه مشيرا إلى أن زوجته قد أجرت عملية جراحية مؤخرا والتي ستعوقها عن الحركة لفترة طويلة وتحتاج لرعايته وتواجده إلى جانبها .
فكتب في تغريدته قائلا : ” أنا بخير والحمد لله .. زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة .. أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه عن التواجد على موقع تويتر .. ما علاقة زوجته ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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