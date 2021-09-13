الموت يفجع الفنانة أمينة : ” الله يعوض شبابك في الجنة “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - أعلنت الفنانة ” أمينة ” اليوم الإثنين عن وفاة أحد أعضاء فرقتها الموسيقية ويدعى ” سيد شرابية ” .

فنشرت أمينة صورة للفقيد عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها في نعيها له : ” الله يرحمك يا سيد يا شرابية أحد أعضاء فرقتي الموسيقية ” .

وتابعت : ” ويعتبر أخ لأنه عاش معانا على الحلوة والمرة في الفرقة وفي الشغل .. الله يعوض شبابك في الجنة ” .