كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - أعلنت الفنانة ” أمينة ” اليوم الإثنين عن وفاة أحد أعضاء فرقتها الموسيقية ويدعى ” سيد شرابية ” .
فنشرت أمينة صورة للفقيد عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها في نعيها له : ” الله يرحمك يا سيد يا شرابية أحد أعضاء فرقتي الموسيقية ” .
وتابعت : ” ويعتبر أخ لأنه عاش معانا على الحلوة والمرة في الفرقة وفي الشغل .. الله يعوض شبابك في الجنة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة أمينة : ” الله يعوض شبابك في الجنة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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