كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” بعيد ميلاد إبنها ” جيوفاني ” البالغ من العمر 7 سنوات في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلاد جيوفاني وكتبت في تعليقها عليها في معايدتها لإبنها : ” عقبال ما شوفك شاب مميز وناجح وبصحة منيحة .. عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك ” .
وتابعت : ” الله يعطيك أيام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة .. الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله .. كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي ” .
وأضافت نادين نسيب نجيم : ” قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها إلكم ومستعدة اعمل أيا شي تأحميكم .. الله عطاني ياكم وما في شي بيفرقني عنكم غير الموت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد إبنها السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.