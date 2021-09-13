ريم البارودي : ” مليش نصيب في الحب ” .. وتكشف طبيعة علاقتها بسمية الخشاب

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - تواصلت الفنانة ” ريم البارودي ” مع متابعيها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام وذلك بالرد على أسئلتهم .
ومن بين الأسئلة التي تلقتها ريم البارودي سؤالا عن إذا كانت مرتبطة أو تعيش قصب حب في الوقت الحالي .
لتنفي ريم ذلك وتشير إلى عدم تفكيرها في الارتباط فقالت : ” كل شئ في الدنيا قسمة ونصيب وأنا مليش نصيب في الحب ” .
وبسؤالها حول علاقتها بالفنانة ” سمية الخشاب ” أكدت ريم البارودي على أن علاقتهما جيدة .
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