هاني عادل في رسالة إلى زوجته : ” إنسانة كل الكائنات بتحبها “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - وجه الفنان المصري ” هاني عادل ” رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة اللبنانية ” دياموند بو عبود ” بمناسبة عيد ميلادها معربا عن حبه لها . فنشر هاني عادل صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” إنسانة كل الكائنات بتحبها بساطتها وحقيقتها تخطف وتخليك تستغرب إنت ليه مشوفتهاش من زمان ” . وتابع : ” عدى علينا شهور يمكن مش كتير بس علمتني حاجات كتير اوي ولسه بشوف معاها حاجات جديدة وبشكل جديد ” . وأضاف هاني عادل : ” في عيد ميلادك يا دايموند القلب أكتر حاجة بتمنهالك وتستحقيها هي السعادة ربنا يفرح قلبك ويسعدك ويحققلك كل الحلو .. إنتي الحب والعيلة والسكن .. كل سنة وإنتي طيبة ” . يذكر أن الفنان هاني عادل كان قد احتفل بزواجه من دياموند بو عبود في شهر إبريل الماضي في حفل بسيط أقيم بأحد الفنادق في بمدينة دهب .

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