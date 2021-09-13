كليب “مااگـدر انسـاك” لـ سيف نبيل يواصل رحلة الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب النجم العراقي سيف نبيل “مااگـدر انسـاك” رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز 6 ملايين مشاهدة على قناة سيف الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “مااگـدر انسـاك” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “مااگـدر انسـاك” من ألحان سيف نبيل وكلمات محمد الجبوري وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج سعيد الماروق.

وقدّم سيف نبيل من خلال تعاونه مع سعيد الماروق في كليب “مااگـدر انسـاك”، عملًا بمواصفات عالمية من حيث المشاهد والألوان والتصوير، حيث اعتمد “الماروق” على آلات حديثة جدًا شكلت إضافة ونقلة نوعية في مجال الكليبات بالوطن العربي.