نجوم سوريا يوّدعون فاروق الجمعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق الفنان السوري فاروق الجمعات الحياة عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية والإذاعية والمدبلجة، كما حقق حضوراً بارزاً في الدراما البدوية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الاثنين الراحل في بيان جاء فيه: “فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم الزميل الفنان القدير، فاروق الجمعات، وسيدفن غداً ظهراً في قرية جباب، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقدّم عدد كبير من الممثلين السوريين التعازي بجمعات من خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، على رأسهم تيسير ادريس ومها المصري وقاسم ملحو ولورا أبو أسعد.

ومن أبرز مسلسلات الراحل: “البركان”، و”الجوارح”، و”القلاع”، و”الفوارس”، و”فتح الأندلس”، و”قمر بني هاشم”، و”شعراء العرب”، و”الحلاج”، و”نهاية رجل شجاع”، و”كنا أصدقاء”، و”الخان”، و”عابرو الضباب”، و”الثعبان”، و”الخصال الثلاث”، و”في ظروف غامضة”، و”أنشودة المطر”، و”ياسمين عتيق”، و”وصمة عار”، و”بواب الريح”، و”أوركيديا”، و”حارس القدس”، و”الطواريد”، و”سنة أولى زواج”، و”كرسي الزعيم”، والهيبة”، و”العراب”، و”فرقة ناجي عطا الله”، و”صقار”، و”حارس الجبل”.

وله في السينما: “مريم” و”دمشق حلب” من إخراج باسل الخطيب، و”أيام الضجر” للمخرج عبد اللطيف عبدالحميد.