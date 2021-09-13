ابنة بول ووكر تحيي ذكرى والدها الراحل لمناسبة عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت عارضة الأزياء ميدو ووكر، ابنة الممثل الأميركي بول ووكر، صورةً قديمةً تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها على “انستغرام” لمناسبة ذكرى ميلاده الواقع فيه 12 أيلول (سبتمبر).

وكتبت ووكر على الصورة: “عيد ميلاد سعيد يا أبي، أحبك”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحيي فيها ووكر (21 عاماً) ذكرى والدها. فهي دائماً ما تنشر صوراً له على الـ”انستغرام” وترفقها بالعبارات المؤثرة.

وفي عام 2017، نشرت ميدو ووكر صورةً لها وهي صغيرة ترقص مع والدها وأعلنت عن تحدٍّ للقيام بالأعمال الخيرية تحت وسم (هاشتاغ) #PWFdogoodchallenge٬ تكريماً لذكرى ميلاده. وسمّيت ميدي زملاء والدها في التمثيل، نجوم فيلم “فاست أند فوريوس” Fast & Furious، فين ديزل وجوردانا بروستر وناتالي إيمانويل وغيرهم.

ومضت سبع سنوات على وفاة الممثل بول ووكر إثر حادث سير أودى بحياته وحياة صديقه روجر روداس في عام 2013 بسبب القيادة بسرعةٍ غير آمنةٍ.