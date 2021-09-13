أصالة تكيد العريان بتاريخ زفافها.. وطليقة زوجها العراقي شبيهة أنجلينا جولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ربما هي مصادفة لا أكثر، لكن النجمة أصالة اختارت الإعلان عن زواجها من العراقي فائق حسن مدير أعمال النجم ماجد المُهندس، بالتزامن مع تاريخ عيد ميلاد طليقها المخرج طارق العريان في الثاني عشر من أيلول (سبتمبر).

وكشفت الفنانة السورية أمس الأحد لجمهورها ارتباطها رسمياً للمرة الثالثة في حياتها، بعد زيجيتين سابقتين، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في عام 2006 من العريان الذي أنجبت منه التوأمين آدم وعلي في أيار (مايو) 2011، قبل انفصالها عنه في 6 كانون الثاني (يناير) من عام 2020 الماضي.

وأمّا حسن، فسبق له الزواج للمرة الأولى في حياته في عام 2009 من مارتا حامد، لكنه انفصل عن زوجته من دون أن يكون بينهما أطفال.

والتقى حسن بحامد خلال مشاركتها كموديل في كليب أغنية “مو على كيفك” للمهندس.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقارنات بين أصالة نصري ومارتا حامد من الناحية الجمالية.

ويُذكر أنّ أصالة قالت في إعلانها عن ارتباطها تعليقاً على صورة جمعتها بفائق حسن إنّه “الأقرب لنفسها منذ عرفته كصديق غالٍ تحملّ لّه كلّ الاحترام والكثير من الثقة”.

وأضافت: “أدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حييت… وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد…”.