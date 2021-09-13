رغم غيابه.. عادل إمام يعود للظهور بصور كوميدية ساخرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغل الزعيم عادل إمام أذهان جمهوره وعشاقه في الوطن العربي، بعدما غاب فترة طويلة عن الدراما الرمضانية وعن الظهور في أي مناسبات، وذلك بعد انتشار كورونا.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي الزعيم مرة ثانية لـ”الترند” بشكل يومي، ولكن بأعماله القديمة في السينما والمسرح والتلفزيون.

وجاءت العودة من خلال استخدامهم صوراً من أعماله، والتي ظهر خلالها بردود فعل وتعبيرات كوميدية للغاية، وعمدوا إلى نشرها وفق ملاءمتها المواقف الحياتية اليومية التي تحصل معهم.

واستخدموا هذه الصور الخاصة بمشاهده بشكل ساخر وكوميدي، وجاءت معظمها من أفلام “التجربة الدنماركية”، “مرجان أحمد مرجان”، و”عريس من جهة أمنية”، ومسرحية “الزعيم”، وأعمال أخرى، كما استخدموا صوراً له من مناسبات كان قد ظهر فيها سابقاً.

وكانت آخر هذه “الترندات” صورته من فيلم “التجربة الدنماركية”، في مشهد الفرح الشهير الذي كان يجلس خلاله مع أبنائه في سياق الأحداث، وكان الفنان خالد سرحان يُجسّد دور أحد أبنائه في هذا العمل.

ومن جانبه، علّق سرحان على هذا “الترند” الجديد، معرباً عن سعادته بانتشاره على التواصل الاجتماعي ونشر نماذج كوميدية من الصور المتداولة للزعيم.