نسرين طافش تستعد لتصوير مسلسل سوري.. وتعلق: “لا أركز مع الانتقادات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة السورية، نسرين طافش، عن سعادتها بتحقيقها نجاحات كبيرة في مصر على الصعيد الفني، واكتسابها قلوب المصريين، خلال الفترة الماضية.

وتحدثت طافش، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، عن سر نجاحها في مصر، وسر جمالها، وعلاقتها بـ”السوشيال ميديا”، وموقفها من الانتقادات التي تتلقاها، وبعض أعمالها الفنية المقبلة.

وقالت: “نجحت في مصر لأن الحاجة اللي بتحبها بتحبك، وأنا عاشقة لمصر والفن المصري منذ صغري، وهذا ليس جديداً على مصر التي احتضنت أسمهان وفريد الأطرش وصباح، وعززت نجوميتهم في الوطن العربي، لذلك أنا سعيدة لاكتسابي قلوب المصريين”.

وأضافت: “لا توجد خلطة سرية لجمالي، لكن السر يكمن في ممارستي الرياضة واليوغا يومياً، وتناول الطعام الصحي، لأن الله خلق الجسم للحركة وليس للكسل، وأنا في الحقيقة أعتبر الرياضة جزءاً من حياتي، لأنها تحسن مزاجي وصحتي ومظهري”.

وتابعت نسرين طافش تقول: “السوشيال ميديا أصبحت حقيقة تفرض نفسها علينا جميعاً، لكن هناك ذكاء في استخدامها بطريقة سلبية أو إيجابية، وأنا شخصياً بجتهد لكي أستخدمها بشكل جيد وإيجابي”.

وأكدت النجمة السورية: “لا أركز مع الانتقادات التي توجه لي على السوشيال ميديا، لأن تركيزي يكون فقط في رسالتي التي أرغب في تقديمها للجمهور، والتي تتمثل في تقديم معلومات متنوعة وطاقة إيجابية لهم، من خلال حساباتي على السوشيال ميديا”.

وأعلنت عن مواصلتها تصوير فيلم “في القلب” مع النجم خالد سليم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل، معقبة: “خلال الأيام المقبلة سوف أسافر إلى دبي، من أجل استكمال تصوير مشاهدي بالفيلم هناك”.

وقالت طافش: “أجسد شخصية جديدة ومختلفة خلال أحداثه، وعلى يقين داخلي أنها ستنال إعجاب الجميع، إضافة إلى أنني أستعد لتصوير مسلسل سوري خلال الفترة المقبلة”، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيله بالفترة الراهنة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش كان مسلسل “المداح”، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.