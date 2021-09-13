شاهدوا شاكيرا تعد فطائر “البان كيك” لابنيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية شاكيرا مقطع فيديو عفوياً، عبر “إنستغرام”، ظهرت خلاله وهي تعد فطائر “البان كيك” لابنيها في مطبخ منزلها. وكتبت شاكير معلقة: “مغامرة البان كيك اليوم”.

وظهر ابناها: ساشا (6 أعوام)، وميلانو (8 أعوام)، معها وهما يصفقان لها، ويشجعانها بترديد كلمة “هيا يا ماما”.

وانتهى مقطع الفيديو بطرافة لفتت انتباه الجمهور، إذ لم تكن فطائر “البان كيك” على ما يرام، وتعاملت شاكيرا مع الموقف بسخرية، وضحكت على شكل الطعام بعد طهيه.

وتفاعل الجمهور مع فيديو طهي شاكيرا وابنيها، فقال لها أحدهم: “من اليوم لن أهتم بشكل فطائري”، ومازحها أحد المتابعين بقوله: “عليكِ التركيز بالغناء وتأليف الأغاني واتركي الطهي”، فيما تعامل الجمهور مع الفيديو على أنه كوميدي، ودعمها البعض بالقول: “يكفيكِ دعم ابنيك وتشجيعهما”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنشر فيها شاكيرا فيديو لابنيها، لكنها نشرت مقطعاً سابقاً لهما أثناء إجازتهما الصيفية، وممارسة ركوب الأمواج.

واحتفلت شاكيرا، مؤخراً، بمرور 20 عاماً على أغنيتها التي كانت السبب وراء شهرتها، وتحمل عنوان “ونيفير ويريفير”، وتعتبر هي أولى أغنياتها باللغة الإنجليزية، لأن لغتها الأم الإسبانية، إذ علقت قائلة: “لا يمكنني أن أنسى كم الأبواب التي فتحتها لي هذه الأغنية، خصوصاً مع الجمهور الأميركي، ولم نتوقف من وقتها”.