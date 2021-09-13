بلاغ ضد فيفي عبده لاتهامها بمخالفة الآداب العامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه الفنانة المصرية، فيفي عبده، اتهامات بمخالفة الآداب العامة وتقاليد المجتمع المصري، وذلك في بلاغ رسمي تقدم به المحامي المصري، أشرف فرحات، إلى مكتب النائب العام في مصر.

يأتي هذا بعدما ظهرت فيفي عبده، في مقطع فيديو وهي ترقص فيه مثلما اعتادت أن تفعل منذ توقفها عن إحياء الحفلات قبل عدة سنوات، إذ تشارك جمهورها عبر حسابها في موقع “إنستغرام” من وقت لآخر مقاطع فيديو وهي ترقص، إذ تعد هذه مهنتها التي كانت تمتهنها بجانب التمثيل.

وأكد المحامي المصري أنه ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة والراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص، مرتدية منشفة حمام، وهو الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن المقطع يتنافى مع الآداب العامة، ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري.

واستند المحامي في بلاغه لـ”قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018″، حيث جاء بنص المادة 25: معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأردف المحامي: “هل هناك أحد فوق القانون.. تصدينا لكل من ينشر فيديوهات تتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع وقدم الاشخاص للمحاكمة.. هل ما تصنعه تلك الشخصية عادى.. القانون لا يفرق بين أحد والجميع سواء أمام القانون طالما ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون”.

يذكر أن فيفي عبده احتفلت مؤخراً بتخرج حفيدتها “شهد”، ابنة ابنتها الفنانة عزة مجاهد من الجامعة، إذ خطفت أنظار الجمهور عبر “السوشيال ميديا” منذ الوهلة الأولى بسبب تشابه ملامحها مع جدتها.