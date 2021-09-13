راغب علامة يدعو جمهوره للفرح والحب: “خلينا نطير بعالم غير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم اللبناني راغب علامة حالة من النشاط الفني اللافت بعد طرح أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وتحقيقها النجاح، متصدّرةً الترند على موقع “يوتيوب” بأكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وبعد عودته من مصر حيث أحيا حفلًا غنائيًا ناجحًا بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة، نشر راغب مقطعًا من كليب أغنية “فوراً غرام” على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” ودعا من خلال الأغنية الجمهور إلى الفرح والتفاؤل والحب وعلّق قائلاً: “خلينا نطير بعالم غير … نحب نعشق بجنون وحدك بالقلب أمر واطلب … غيرك ماحب بالكون”.

وأغنية “فوراً غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الكليب حمل توقيع المخرج فارس سخن، ومن انتاج خضر علامة و Backstage Production.

تم تصوير العمل في أحد المواقع الجبلية في لبنان، حيث أبى السوبرستار إلا ان يصوّر أغنيته الجديدة في لبنان في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.