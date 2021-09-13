عاصي الحلاني برفقة زوجته: ‏”من يستند على امرأة لا يسقط أبدًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم اللبناني عاصي الحلاني على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة تجمعه مع زوجته السيدة كوليت بولس الحلاني في لقطة عفوية من داخل سيارته.

وأرفق عاصي الحلاني الصورة بقول عن أهمية علاقة الرجل بزوجته، حيث قال: “من يستند على امرأة لا يسقط أبدًا“.

ويتواجد عاصي الحلاني وعائلته في فرنسا بإستثناء نجله الفنان الوليد الذي يُتابع نشاطه الفني في لبنان وبعض الدول العربية.

الجدير ذكره أن عاصي الحلاني طرح في شهر مايو الماضي، ألبومه الجديد “كل الفصول”، ويتضمن 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.