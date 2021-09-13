شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم ولطيفة ونوال الكويتية يهنئن أصالة بزواجها: "الله يخليكم لبعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من الفنانات النجمة أصالة، بزواجها من الشاعر العراقى فائق حسن، متمنين لها السعادة فى حياتها الجديدة.

وغردت النجمة نجوى كرم، قائلة: "يارب تعيشوا فرحة الطرحة البيضاء كل العمر وربّنا يجعل إيّامكن مليانة حُبّ إن شاء لله بتتهنّوا"، وهنأتها لطيفة: "الله يسعدكم ويهنيكم ويخليكم لبعض يا حبايب قلبى".



لطيفة



نجوى كرم

وكتبت النجمة نوال الكويتية، قائلة: "ألف الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله محمد حبايبي وإخواني أصولة الحلوة وفايق ألف ألف مبروك الله يسعدكم ويهنيكم ويكتب لكم حياة جميلة مثل قلوبكم فرحت بالحب".



نوال الكويتية

وحرصت النجمة السورية أصالة نصري، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معًا جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وتابعت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت حديثها: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".