شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر الغنائى تامر حسين يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشاعر الغنائى تامر حسين، الشكر لدولة الإمارات لحصوله على الإقامة الذهبية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا:" الحقيقة أنا اتشرفت إنى اتكرمت أكتر من 3 سنين على التوالى من دولة الإمارات الشقيقة وأنا أمُثل بلدى الغالية مصر على أكثر من أوبريت وعمل فنى كامل إحتفالاً بالعيد الوطنى لدولة الإمارات.

وأضاف تامر حسين، فى حديثه على إنستجرام قائلا:"عن عروبتنا ونقل الصورة لمُختلف الأعمار وعلاقة أولاد زايد الله يرحمه ويغفرله بينا من سنين وسنين ومواقفه المُحترمة اللى توارثها من بعده أجيال وأحفاد".

وتابع:" بس المرادى غير وتكريم كبير جداً بالنسبة ليا وبقول من قلبى كُل الشُكر والإحترام والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة وقيادتها على منحي (الإقامة الذهبية) في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أتقدم بخالص التحية والإمِتنان والإشادة ب رُقى التعامل فى المؤسسات الحكومية والترحيب وسهولة الإجراءات على الجميع و أتمنى لكم دوام النجاح والإستمرارية والتقدم فى مُختلف المجالات و تحياتى للشعب الحُر الإماراتى ".



تامر حسين

يذكر أن الشاعر الغنائى تامر حسين تعاون مع عدد كبير من نجوم الأغنية المصرية والعربية منهم عمرو دياب وتامر حسنى ومحمد حماقى، كما أنه صاحب نصيب الأسد فى الكتابة للهضبة عمرو دياب، حيث كتب له أكثر من 50 أغنية.