شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشيد بـ كارمن سليمان بعد غنائها "ياريتك فاهمنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جلسة غناء طربية غنت المطربة كارمن سليمان أغنية المطربة أنغام "ياريتك فاهمنى"، بصوتها وشاركت جمهورها ومحبيها الفيديو وتفاعل الكثير معها وأشاد بصوتها وأدائها خلال الفيديو المنشور كما انهالت التعليقات عليها، وكانت أولهم الفنانة أنغام التي علقت كاتبة: "الله يا حبيبتي".

أغنية "ياريتك فاهمني" صدرت عام 2019، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور وتوزيع مادي، ومقررأن تصورها أنغام على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة إنجى جمال، بعد أن تم الاستقرار على أماكن تصوير الكليب.

يذكر أن كارمن سليمان شاركت أحييت حفلها الأخير فى مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الــ 29، وسط أجواء من الفرحة وسط الجمهور، حيث بدأت بأغنية "عارف حبيبي" وسط تفاعل كبير مع جمهور مهرجان القلعة، وقدمت عددا من أغانيها منها: "لينا رقصة" و"بصاتك وميستهلوش" و"ربنا يخليك لقلبي"، بالإضافة إلى أغانى لوردة منها "مالي طب وأنا مالي" وأغاني لنجاة الصغيرة.