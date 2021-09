شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين في مهرجان تورونتو من أجل "The Eyes of Tammy Faye".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية جيسيكا شاستين العرض الخاص لفيلم The Eyes Of Tammy Faye، خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مساء الأحد بدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة كما كانت دائمًا، حيث ارتدت قميص أبيض وبنطلون أسود مع تصميم مطرز بالخرز يتدلى من الأمام، واكملت الإطلالة المذهلة بحقيبة يد فضية تتميز بنفس التفاصيل.

وفيلم "The Eyes of Tammy Faye"، يمثل الصعود الاستثنائي، والسقوط، والخلاص للعازفة والمغنية العالمية تامي فاي ميسنر، وكانت قد كشفت جيسيكا عن معانتها مع تقديم شخصية فاي، حيث قالت "مكياج الشخصية كان يستغرق سبع ساعات ونصف وكان ثقيلًا وساخنًا علي وجهي وازالته كانت تحتاج ساعتين علي الاقل'' ، يعتمد الفيلم القادم على الفيلم الوثائقي لعام 2000 الذي يحمل نفس الاسم ، ويضم فريق العمل أيضًا أندرو جارفيلد بدور جيم باكر،و سيصدر فيلم The Eyes of Tammy Faye في دور السينما يوم 17 سبتمبر.

رصدت عدسات المصورين النجمة جيسيكا شاستين وزوجها جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في فينسيا، لحضور فعاليات المهرجان والترويج لمسلسها الجديد Scenes from a Marriage، حيث ذهبا لتناول مشروب والعودة مرة أخري لمتابعة الفعاليات، وظهرت مع الثنائي لاعبة التنس المصنفة الأولى عالميًا ماريا شارابوفا وزوجها رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس للحصول معهم علي مشروب والاستمتاع بمشاهد المدينة الإيطالية.