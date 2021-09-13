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جيسيكا شاستين في مهرجان تورونتو من أجل "The Eyes of Tammy Faye".. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين في مهرجان تورونتو من أجل "The Eyes of Tammy Faye".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية جيسيكا شاستين العرض الخاص لفيلم The Eyes Of Tammy Faye، خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مساء الأحد بدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة كما كانت دائمًا، حيث ارتدت قميص أبيض وبنطلون أسود مع تصميم مطرز بالخرز يتدلى من الأمام، واكملت الإطلالة المذهلة بحقيبة يد فضية تتميز بنفس التفاصيل.

Wow factor: Jessica Chastain looked stunning as always as she arrived for the premiere of her film The Eyes Of Tammy Fay at the Toronto International Film Festival on Sunday night

 

In the details: The 44-year-old actress donned an intricate look featuring a white top and black trousers with a silver beaded floral design hanging down the front of it

Matchy matchy: She matched the stunning look with a silver clutch featuring the same detailings

Damage: Jessica has revealed wearing the heavy film make up in the film left her skin stretched out

The REAL Tammy: Jessica said, 'By the time I got on set that first day that was 7 and a half hours, I was like, 'I have no energy left.' And she's supposed to show up with so much energy.' Tammy Faye Bakker pictured in 1996

Challenging: The California native admitted she 'freaked out' and didn't think she would be able to wear the 'heavy' make-up at first, because it was making it challenging for her to act

Coming soon: The Eyes of Tammy Faye will be released in theaters on September 17

وفيلم "The Eyes of Tammy Faye"، يمثل الصعود الاستثنائي، والسقوط، والخلاص للعازفة والمغنية العالمية تامي فاي ميسنر، وكانت قد كشفت جيسيكا عن معانتها مع تقديم شخصية فاي، حيث قالت "مكياج الشخصية كان يستغرق سبع ساعات ونصف وكان ثقيلًا وساخنًا علي وجهي وازالته كانت تحتاج ساعتين علي الاقل'' ،  يعتمد الفيلم القادم على الفيلم الوثائقي لعام 2000 الذي يحمل نفس الاسم ، ويضم فريق العمل أيضًا أندرو جارفيلد بدور جيم باكر،و سيصدر فيلم The Eyes of Tammy Faye في دور السينما يوم 17 سبتمبر.

رصدت عدسات المصورين النجمة جيسيكا شاستين  وزوجها جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في فينسيا، لحضور فعاليات المهرجان والترويج لمسلسها الجديد Scenes from a Marriage، حيث ذهبا لتناول مشروب والعودة مرة أخري لمتابعة الفعاليات، وظهرت مع الثنائي لاعبة التنس المصنفة الأولى عالميًا ماريا شارابوفا وزوجها رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس للحصول معهم علي مشروب والاستمتاع بمشاهد المدينة الإيطالية.

 

 

 

جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا (1)
جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا

 


جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا (2)
جيسيكا شاستين و جيان لوكا باسي دي بريبوسولو في مهرجان فينسيا

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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