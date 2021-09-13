شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لـ هاني شاكر بعد استقباله مع زوجته جورجينا رزق: "شكرًا على حفاوة استقبالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك صداقة قوية تجمع بين المطرب هاني شاكر، والمطرب اللبناني وليد توفيق، لذلك أراد توفيق تقديم شكر هاني علي الاحتفاء به أثناء زيارته الأخيرة لمصر بصحبة زوجته ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، فنشر وليد صورة تجمعه مع نقيب الموسيقيين وعدد من الأصدقاء وعلق عليها بــ"أخي وصديقي الغالي الفنان الكبير هاني شاكر شكرًا على حفاوة استقبالك لي ولكل فنان عربي يزور أرض مصر".

وتابع: "الصورة من العشاء الذي جمعنا مع أغلى الأصدقاء في مصر الحلوة التي كلما زرتها أعادتني إلى ذكريات البدايات الجميلة والى جمهور لا يعرف أن يقدّم إلا الحب والتقدير".



هاني شاكر ووليد توفيق وعدد من الاصدقاء



وليد توفيق

وفي سياق اخر أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كل القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع.

ويؤكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال مشددًا علي تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف الفنان هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.