شكرا لقرائتكم خبر عن قطع فى الوتر. . دنيا عبد العزيز تكشف تفاصيل إصابة قدمها في "زقاق المدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة دنيا عبد العزيز، منذ يومين لإصابة كبيرة في قدمها اليسرى، أثناء عرض مسرحيتها الجديدة "زقاق المدق، التي تعرض على مسرح محمد عبد الوهاب في مدينة الإسكندرية، والتي تجسد خلالها شخصية "حميدة"، وهى المسرحية المأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز تفاصيل إصابتها وحالتها الصحية في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قائلة: "كنت على المسرح وأثناء تقديم عرض زقاق المدق سمعت فاجأة طرقعة في رجلى وافتكرت في الأول أنه شد عضلى أو تشنج، ولما روحت المستشفى قالوا لازم أعمل أشعة رنين على القدم وطلع عندى قطع جزئى في الوتر".

وتابعت دنيا عبد العزيز: "الطبيب منعنى من أي حركة زيادة حتى لا تؤدى إلى قطع كلى في الوتر لأن وقتها هحتاج لعملية، فطلب منى راحة لمدة أسبوعين ولكن مش هقدر أعمل كده حاليًا لأن لسه متبقى ليا 14 ليلة عرض لازم أكملهم عشان في ناس بيوتها مفتوحة ومأجرين المسرح وبياخدوا فلوس وبدلات وحاجات صغيرة لكنها تفرق كتير معاهم".

وأضافت دنيا عبد العزيز: "كل يوم الدكتور بيعملى جلسات علاج طبيعى، ولما بطلع على المسرح بحط مخدر ولزقات طبية ولكن بشعر بآلام برده، وممنوع الاستعراضات والحركة، ولما بطلع على المسرح بيسندونى أقول الكلام وأدخل تانى

واستكملت دنيا عبد العزيز: "لو كنت في القاهرة كنت قعدت ربنا يعدى اليومين دول على خير، لان أنا كمان مضايفة لأنى مش قادرة اتحرك، حتى الناس بتصقف عشان بشتغل ورجلى كده ويهزروا معايا ويقولولوا سلامتك يا فنانة، وفى ناس حضرت قبل كده وحضروا تانى وشايفين الفرق كبير وصعبانة عليهم، فربنا يسهل ويعدى اليومين دول على خير باذن الله".

مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.