شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان وتنفى شائعة انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول الأيام الماضية أخبار عن انفصال المخرج طارق العريان عن عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد مرور أكثر من شهر على ارتباطهما، إلا أن نيكول سعفان خرجت ونفت كل الأخبار المتداولة، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، وظهر في الفيديو "تورتة" متكوب عليها عيد ميلاد سعيد طارق العريان".





كما يقضى المخرج طارق العريان، معظم وقته بصحبة ابنه عمر، ونشر صورتهما معًا من خلال حسابه على موقع انستجرام وكتب: "my man" في إشارة إلى نجله، وما إن نشرها حتى تفاعل معه عدد كبير من متابعيه ممن أثنوا عليهما بعبارات من قبيل "ابنك ولا أخوك".

يذكر أن آخر أعمال المخرج طارق العريان حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، ونهى عابدين، وبسنت شوقى وتامر فرج ومحسن محيى الدين، حيث قدم الحكاية في حلقة واحدة لاسيما وأن العمل يعتمد على 8 حكايات كل واحدة من حلقة وتم عرضه على احدى المنصات الرقمية

أما فى السينما فقدم العريان آخر أعماله فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه.