شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن بصيبص تعلن انطلاق تصوير الموسم الثالث من "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، وشاركت كارمن متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل، وكتبت على الصورة قائلة: "تصوير الجزء الثالث مسلسل عروس بيروت".



كارمن بصيبص

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث في 45 حلقة أو 50 حلقة حسب السيناريو والأحداث، خلال نهاية الشهر المقبل .

الموسم الجديد من مسلسل "عروس بيروت" سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

"عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام على، وضحى الدبس، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.