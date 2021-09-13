في عيد ميلاد إبراهيم سعفان.. ماذا قال عنه سمير غانم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الكوميدي الراحل إبراهيم سعفان بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 13 سبتمبر، كما يصادف يوم وفاته غدا 14 سبتمبر .

شارك إبراهيم سعفان فيما يقرب من 150 عملا بين السينما والتليفزيون إلا أنه لم يقدم دور البطولة المطلقة، و من أهم أعماله: "30 يوم في السجن"، مسرحية "الدبور"، "أونكل زيزو حبيبي"، "مذكرات الآنسة منال"، "سفاح النساء"، "ميرامار"، "أزمة سكن".

اشتهر بأداء شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد أنه من أفضل 10 ممثلين جسدوا هذه الشخصية، ولقبه البعض ب"المحامي الفصيح".

ومن أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني: سيد زيان، فريد شوقي، مظهر أبو النجا، ضياء الميرغني، سمير غانم.

وقال عنه الفنان سمير غانم في حواره لبرنامج "واحد من الناس"، إنه كان صديقه المقرب، مشيرا إلى أنه حين كان يتشاجر مع أحد كان إبراهيم سعفان يردد "بتتخانقوا مع مين دا أبوه لوا".

وأضاف قائلا: "إبراهيم سعفان دا مصيبة".

وتوفي الفنان الكبير في 14 سبتمبر 1982، أثناء تواجده بإمارة عجمان الإماراتية لتصوير أحد المشاهد، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة.