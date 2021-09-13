رفضت أسرته زواجه من ميمي شكيب وهذا الفيلم أصابه بذبحة صدرية.. حكايات سراج منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 13 سبتمبر 1957، رحل عن عالمنا النجم الكبير سراج منير، والذي يعتبر أحد أباطرة فن التمثيل في مصر والوطن العربي، والقاسم المشترك في عدد كبير من أفلام فترة الأربعينيات والخمسينيات.

ورغم رحيله عن عالمنا منذ 64 عاما، إلا أنه ما زال يحظى بشهرة كبيرة خاصة أنه قدم للسينما كافة الأنماط والشخصيات خلال مشواره الفني.

الخليج 365 يرصد لكم أبرز الحكايات والمعلومات عن النجم الراحل:

_ ولد في 15 يوليو 1904، وهو شقيق المخرج الكبير فطين عبدالوهاب والمخرج حسن عبدالوهاب، وكان والدهما يشغل منصب مدير التعليم بوزارة المعارف

_ كان عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، وبعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب.

_ في ألمانيا وقع في غرام السينما، وشارك في عدد من الأفلام الصامتة هناك، لكنه عاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي كانت ألمانيا محور الأحداث فيها

_ تعرف على المخرج محمد كريم أثناء تواجده في ألمانيا

_ انضم للعمل في فرقة الفنان يوسف وهبي، كما عمل مع فرقة الفنان نجيب الريحاني المسرحية

_ من أشهر أفلامه: "الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار، القلب له أحكام، دهب، عنتر ولبلب".

_ قدم فيلم "عنتر وعبلة" عام 1945 قبل أن يعيد الراحل فريد شوقي تمثيله في نسخة جديدة

_ شارك خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش ياما يشوف" سنة 1956

_ كان فيلم "حكم قراقوش" هو تجربته الوحيدة في اﻹنتاج، والذي تسبب في خسارة فادحة له، ما دفعه لرهن الفيلا التي كان يعيش فيها مع زوجته الفنانة الراحلة ميمي شكيب.

_ تكلف الفيلم حوالي 40 ألف جنيه وهو أضخم إنتاج في تاريخ السينما وقتها، وأصيب منير بعدها بذبحة صدرية نتيجة عدم تحقيق الفيلم إيرادات تغطي ميزانيته.

_ سبب اختلاف اسم سراج منير عن أشقائه، يرجع لرغبة والده في تسميته سراج، ورغبة جده في تسميته منير، فوفقت والدته بين الرغبتين وأطلقت عليه اسم مركب "سراج منير"

_ تعرف على ميمي شكيب في فيلم "ابن الشعب" عام 1934 وارتبط بها وأحبها، واعترضت أسرته على زواجه بها لأنها مطلقة، ولديها ابن من طليقها، فتعطل مشروع زواجهما

_ بعد عدة سنوات انضم سراج منير لفرقة نجيب الريحاني المسرحية، ليلتقي مرة أخرى بميمي، ويتجدد حبهما، ويتدخل نجيب الريحاني لدى الأسرتين ليقنعهما بزواج الحبيبين، وتم الزواج بينهما بالفعل

_ توفى سراج منير أثناء نومه يوم 13 سبتمبر 1957 عن عمر يناهز 53 عاما.