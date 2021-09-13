"الله يعوض شبابك في الجنة".. أمينة تعلن وفاة أحد أعضاء فرقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة أمينة عن وفاة سيد شرابية أحد أعضاء فرقتها، اليوم الإثنين.

وكتبت أمينة عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "الله يرحمك يا سيد يا شرابية، أحد أعضاء فرقتي الموسيقية، ويعتبر أخ لأنه عاش معانا على الحلوة والمرة في الفرقة وفي الشغل، الله يعوض شبابك في الجنة".

وطرحت أمينة مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "المقام العالي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "المقام العالي" من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامى دهيمة، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.