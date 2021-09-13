نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة السورية نيكول سعفان بعيد ميلاد المخرج طارق العريان، والدي وافق أمس الأحد ١٢ سبتمبر.

ونشرت نيكول مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه "تورتة" مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد طارق العريان".

وتداولت يوم أمس بعض الأخبار عن إنفصال طارق العريان عن نيكول سعفان، إلا أن الفيديو الذي شاركته نيكول قد نفى كل الأخبار المتداولة بطريقة غير مباشرة، حسبما ذكر موقع "ET" بالعربي.

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".