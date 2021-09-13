يارا تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "أنا رحت منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة اللبنانية يارا عن موعد طرح أحدث أغانيها "أنا رحت منك".

ونشرت يارا بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا رحت منك، اليوم الساعة 5 بتوقيت دبي، على قناتي على اليوتيوب".

أغنية "أنا رحت منك" كلمات حسين السيد، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد نديم.

وطرحت يارا في أغسطس الماضي أغنية "صد ورد" على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التاسعة من ألبومها الخليجي الجديد "غير الناس"، وهي من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم وتوزيع عباس الصباح.