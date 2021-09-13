خاص| بعد منع الغناء بالفلاشة.. ما هو موقف محمد رمضان من قرار نقابة الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن تطبيق قرارها منع تشغيل أي فنان أو فنانة على "فلاشة"، أو أن يكون مصاحبا فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بداية من الخميس 19 سبتمبر، فما هو موقف الفنان محمد رمضان الذي يستعد لتقديم حفله الغنائي المقرر إقامته في شرم الشيخ مساء الجمعة 15 أكتوبر المقبل؟.

منظم الحفلات نبيل السويسي "المسئول عن تنفيذ وتنظيم حفلات الفنان محمد رمضان"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب : "الفنان محمد رمضان له وضع خاص، أولا هو ممثل، ويتم الحصول على الموافقة على حفله من خلال النقابة التابع لها وهي نقابة المهن التمثيلية، مع سداد الرسوم في نقابة المهن الموسيقية، وفي كل الأحوال بالتأكيد لدينا الحرص في عملنا على مراعاة القرارات الصادرة من النقابة".

وأضاف: "وأوضح هنا أن الفنان محمد رمضان له وضع مختلف عن المطربين والمطربات التابعين لنقابة المهن الموسيقية، إذ تقوم حفلاته على مزج ألوان فنية متعددة لتقديم عمل استعراضي غنائي كبير، منها الموسيقى التي تقدم وفق طريقة معينة في الدخول، والمؤثرات الصوتية، ويتم الاعتماد فيها على مهندسي الصوت، ولا يصلح تقديمها من خلال العزف المباشر الحي من العازفين".

نبيل تابع: "حتى الآن ليس لدينا التصور النهائي عن كيفية التعامل والتوفيق بين رؤيتنا وقرار نقابة المهن الموسيقية، وفي حالة التأكيد على وجود العازفين بالتأكيد نحن كعادتنا ملتزمين، وهذا الأمر يتم حسمه مع الحصول على تصريح أول حفل يقدمه الفنان محمد رمضان".

الفنان محمد رمضان من المقرر أن يقوم بإحياء الحفل المقام في تاج محل في شرم الشيخ، بالتعاون بين المنتج محمد جابر و شركته مزيكا، ومنظم الحفلات نبيل السويسي وشركته ميديا سكوب، وتبدأ أسعار التذاكر من 1000 جنيه.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أي فنان أو فنانة على "فلاشة"، أو ان يكون مصاحبا فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، ويسري القرار على جميع الديسكوهات والنوادي الليلية والحفلات العامة في النوادي والقاعات، وفي حالة المخالفة يتم سحب ترخيص الفنان أو الفنانة ، ومنع التعامل مع المنشأة ، على أن يتم سريان القرار بداية من الخميس 16 سبتمبر.