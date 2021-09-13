نادر حمدي يهنئ أحمد الشامي بعيد ميلاده والأخير يرد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والموزع نادر حمدي، صديقه الفنان أحمد الشامي بعيد ميلاده.

ونشر نادر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد يا عجوز".

ومن جانبه رد الشامي: "أيوا أنا عجزت بأمانة لسه لاعب كورة خلصت ماتش وروحت، 5 أيام وتحصلني وأنت طيب يا نادر".

ومن ناحية أخرى يشارك أحمد الشامي في حكاية "بيت عز"، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا".

"بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلًا من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة في المجتمع المصري.