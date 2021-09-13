شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وجومانا مراد وأحلام يهنئن أصالة بزوجها: "بتستاهلوا كل الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة أصالة نصري بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، أمس الأحد، وحصلت أصالة علي العديد من التهنئات بمناسبة الزواج، حيث نشرت الفنانة جومانا مراد صورة لأصالة برفقة زوجها وعلقت عليها بـ"ألف مبروك لأختي وحبيبتي الغالية صولا والصديق العزيز فائق حسن الله يهنيكم ويسعدكم ويحفظكم ويباركلكم ببعض بتستاهلوا كل الحب والخير والسعاده إلي بالدنيا".



كندة علوش

في حين نشرت الفنانة السورية كندة علوش نفس الصورة وعلقت عليها بـ "مبروووك حبيبتي وأختي أصولتي الغالية.. الله يسعد قلبك سعادة ما الها حدود ويهديكي دائماً الفرح والطمأنينة وراحة البال".

وحرصت النجمة أحلام على تهنئة النجمة أصالة على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وغردت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألف مبروك حبيبتي أصالة وأخوي فائق ربي يتمم عليكم تستأهلي الفرحة".



أحلام

وحرصت النجمة السورية أصالة نصري، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وتابعت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت حديثها: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".