تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الـ MTV الموسيقية

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات قليلة حفل الـMTV للجوائز الموسيقية العالمية، وحاز مجموعة من أهم مطربى العالم على جوائز مختلفة، بالإضافة إلى الأغانى العالمية المختلفة التي اختيرت كـ أفضل أغنية، كما شهد الحفل أول ظهور للمغنية والممثلة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز، وذلك عقب عودتها من مهرجان فينيسيا السينمائى، والتي تألقت أثناء تقديمها لإحدى الجوائز.



فـ حصد المغني ليل ناز إكس جائزة أفضل فيديو كليب هذا العام، عن أغنية MONTERO، "Call Me By Your Name"، وحصل جون ماير على جائزة أفضل أغنية روك عن أغنية Last Train Home، وتم اختيار أغنية بيلي إيليش وروزاليا Lo Vas A Olvidar كأفضل أغنية لاتينية.

بالإضافة إلى ذلك توج فيديو كليب أغنية هاري ستايلز Treat People With Kindness بجائزة أفضل تصميم رقصات، وحصل Brown Skin Girl على جائزة أفضل تصوير فيديو كليب للمغنية العالمية بيونسيه وابنتها يلو آيفي.

كما تم اختيار المغنى الأمريكي جاستن بيبر للحصول على جائزة فنان العام وحصل أيضا على تكريم أفضل أغنية بوب عن Peaches، وحصلت أغنية drivers license لـ أوليفيا رودريجو على أغنية العام إلى جانب جائزة أفضل آداء سريع، ونالت أيضا المغنية على جائزة أفضل مغنية صاعدة.



وحصلت فرقة BTS الكورية على جائزة أفضل فرقة غنائية، وجائزة أفضل أغنية K-POP عن كليبهم الناجح Butter، فيما حصل الثنائى لدوجا كات و SZA على جائزة أفضل تعاون فني

عن فيديو كليب.Kiss Me More

ووقع الاختيار على أغنية ترافيس سكوت FRANCHISE كأفضل فيديو كليب هيب هوب، أما عن جائزة أفضل أغنية R&B كانت من نصيب برونو مارس عن كليب Leave The Door Open.