شكرا لقرائتكم خبر عن "يتربى فى عزو".. 14 عاما على عرض مسلسل تسبب فى اتهام الفخرانى بالجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يتربى فى عزو حمادة عزو نونة على الحجر ماما تهزه الناس يتغاظوا ما يتغاظوا على سنانهم جزوا ولا يهزه" بهذه الكلمات التى تحولت إلى تميمة دلع الأطفال، تغنى هشام عباس، فى تتر مقدمة مسلسل "يتربى فى عزو" هذا العمل الذى تحول إلى أيقونة من أيقونة من أيقونات الأمومة بفضل شخصية ماما نونا.

وتمر اليوم الذكرى الـ14 على بدء عرض مسلسل "يتربى فى عزو" إذ بدأ عرضه فى موسم سباق رمضان فى 13 سبتمبر عام 2007.



مسلسل يتربي في عزو (1)

والمسلسل من بطولة يحيى الفخرانى، كريمة مختار، نهال عنبر، فاروق نجيب، رانيا فريد شوقى، ياسر جلال، انتصار، سامح الصريطى، أشرف عبد الغفور، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويناقش المسلسل شخصية حمادة عزو الرجل متعدد الزيجات والعلاقات، ذو الشخصية المستهترة التي نتجت عن اهتمام والدته الزائد له، مما جعله غير قادر على تحمل المسئولية، فأصبح يصطدم بواقع الحياة ومشاكلها كل ما تقدم في العمر وتزداد مسئولياته، في حين أن ابنة عمه نوال تحاول جعله إنسان منظم ومسئول.



مسلسل يتربي في عزو (2)

مسلسل يتربي في عزو (3)

جذبت شخصية «ماما نونة» حينها الأنظار بشدة، لتكون الشخصية الرئيسية بالعمل، التي أثارت إعجاب وتفاعل المواطنين بشدة في مصر وخارجها، حيث أبدعت فيها الفنانة كريمة مختار، لتجسد شخصية الأم التي تغفر، وتسامح أخطاء نجلها من فرط حبها له، حتى التصق بها اسم المسلسل وذلك اللقب منذ ذلك الحين، حتى رحيلها في 12 يناير 2017، عن عمر يناهز 82 عاما.

وحكى النجم الكبير يحيى الفخراني عن أبرز المواقف التى تعرض لها أثناء التصوير فيقول: ''حمادة عزو'' لديه سيارة مكشوفة ومن لزماته الفنية داخل المسلسل انه اثناء قيادته للسيارة يستمع الى اغنيته المفضلة ''حمادة'' ويغني معها اثناء التصوير في حي المعادي، وفوجئت بالناس ينظرون إليّ على أنني مجنون وكل من يراني يضحك، ويشير إلى أن اصعب المشاهد هو مشهد ارتدائه ملابس ''بابا نويل''، ويقول: هذا المشهد صورته في درجة حرارة أكثر من 39 درجة مئوية والرطوبة كانت عالية وملابس ''بابا نويل'' ثقيلة، خاصة الذقن فكنت اشعر بأن جسدي كله مليء بالمياه.