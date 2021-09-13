بريتني سبيرز تعلن خطبتها على صديقها الإيراني الأصل ” سام أصغري “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أعلنت المغنية الأمريكية ” بريتني سبيرز ” في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطبتها من صديقها الإيراني الأصل ” سام أصغري ” الذي يبلغ من العمر 27 عاما ويصغرها بإثنى عشر عاما .
وظهرت بريتني سبيرز في الفيديو برفقة سام أصغري وكشفت عن خاتم الخطوبة الماسي الذي كانت ترتديه في إصبعها .. وكتبت في تعليقها على المقطع : ” لا أصدق ذلك ” .
واستدارت بريتني سبيرز من أجل تقبيل سام أصغري على خده والذي سألها بدوره عن مدى إعجابها بخاتم الخطوبة قائلا : ” هل أعجبك ؟ ” .. لترد بفرح : ” نعم ” .
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