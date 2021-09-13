“من يستند على امرأة لا يسقط أبدًا”.. عاصي الحلاني بصورة جديدة مع زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له جمعته بزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.

وعلق عاصي الحلاني على الصورة كاتبا: “من يستند على امرأة لا يسقط أبدًا”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/assihallani/status/1437266643130982405?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان عاصي الحلاني قد شارك قبل ذلك صورة عائلية جميلة ظهر فيها برفقة زوجته وابنتيه ماريتا الحلاني و دانا الحلاني، وعلق عليها بكلام مؤثر قائلاً: “العائلة نعمة في الحياة إن حصلت عليها أغنتك عن الدنيا وما فيها وإن فقدتها لن يعوضك مكانها أي شيء”.

وكان الفنان اللبناني عاصي الحلانى قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى مونت كارلو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.