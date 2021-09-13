عارضة الأزياء كيم كردشيان تظهر بملابس "الرعب"

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان، جدلا واسعا لدى متابعيها بعد ظهورها بلباس وصفه البعض بلباس "الرعب المظلم والمخيف"، بسبب لونه وشكله واختفاء وجهها.



التقطت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان، عدة صور ظهرت فيها وهي ترتدي قناعا أسود مخيفا شاركته على صفحتها في "أنستغرام".

وبدت كاردشيان بشكل اعتبره البعض مخيفا جدا، وشاركت عدة صور في منشورها مع إشارة في تعليقها على المنشور لسكين.

وحازت صور العارضة الأمريكية على الكثير من التعليقات، حيث عبر البعض عن إعجابهم بالصور، فيما تلقت وابلا من النقد بسبب غرابة المشهد.