بإطلالة مميّزة.. كارول سماحة تتألق في ختام “مهرجان الأمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تكريمها في الأمسية الإفتتاحية لمهرجان الأمل السينمائي بدورته الأولى في السويد، لبّت النجمة اللبنانية كارول سماحة دعوة المهرجان إلى السهرة الختامية منه يوم أمس الأحد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتألقت كارول خلال الأمسية بإطلالة كلاسيكية أنيقة، فارتدت تايور “سبور- شيك” من اللون الكحلي، وبدت كعادتها بغاية الرقي والجمال.

وكانت كارول سماحة قد حلّت ضيفة على الأمسية الإفتتاحية للمهرجان حيث تم تكريمها ليلة الجمعة 10 سبتمبر. وعبّر رئيس مهرجان الأمل السينمائي الدّولي في ستوكهولم، الفنان اللبناني فادي لوند، عن سعادة المهرجان باستضافة كارول سماحة لحضور فعاليات الدّورة الأولى. وقال “لوند” إن كارول سماحة توجت افتتاح المهرجان بحضورها وإطلالتها المبهرة التي أعطت للمهرجان رونقًا وبريقًا استثنائيًا.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدّمت في عام 2019 فيلمًا سينمائيًا بعنوان “صدفة” وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

على صعيد آخر، كشفت كارول سماحة عن بعض ملامح أغنيتها الجديدة المُقرر صدورها قريبًا من “انتاج لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثالث بينهما.

وأشارت كارول من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، إلى أن الأغنية الجديدة بعنوان “يا شباب يا بنات” وهي راقصة وفرحة جدًا من كلمات وألحان الفنان سليم عساف واخراج بتول عرفة وانتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.