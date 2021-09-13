محمد صلاح يفاجئ طفلاً من مشجعي ليفربول بقميص المئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية قام لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح بإهداء قميصه الذي ارتداه خلال تسجيل هدفه المئة في الدوري الإنجليزي، إلى طفل من مشجعي النادي الإنجليزي.

وأهدى النجم المصري قميصه لطفل كان ينتظره وهو يغادر الملعب عقب المباراة التي جمعت ليفربول بليدز يونايتد، وانتهت بفوز “الريدز” بثلاثية نظيفة، وسجل محمد صلاح هدفا منها.

وكان صلاح وصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة أمس الأحد، كما أنه أصبح اللاعب رقم 30 الذي يصل إلى 100 هدف في “البريميرليغ”.

كذلك، تمكن صلاح من الوصول إلى هذا الرقم في 162 مباراة، وبات خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يحرز 100 هدف، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

وبات ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط بالفوز على ليدز يونايتد، متخلفاً عن مانشستر يونايتد وتشلسي.