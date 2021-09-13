مليون مشاهدة لأغنية فضل شاكر “فستان الحلوة” في يوم واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية فضل شاكر الجديدة بعنوان “فستان الحلوة”، مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فستان الحلوة” من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام اياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية “فستان الحلوة فستان الحلوة بيغريني وقوامها مدوخني ياعيني وريني جمالك وريني.. وريني الحلاوة السهرة حاتحلى وصباحي الناس حا تغمض وأنا صاحي وأخدِك ف إيديا ف مرواحي وتزيد الغلاوة”.

يذكر ان الفريق الفني لـ فضل شاكر يواصل العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء.