جلسة فرعونية وسخرية جماهيريّة.. أروى جودة تثير الجدل بإطلالات جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة أروى جودة حالة من الجدل، بسبب جلسة تصوير جديدة بعدسة بيلو حسن لمصلحة إحدى المجلات الشهيرة.

ونسّقت أزياءها بإطلالة وفساتين يغلب عليها الطابع الدرامي أكثر من الفساتين العادية التي تصلح لحضور المناسبات، وجاءت بأكمام منفوخة أو أكتاف مرتفعة جداً.

وجاء المكياج بسيطاً وجريئاً ليناسب ملابس جلسة التصوير، فرسمة الآيلاينر جاءت بجناح حاد للغاية، واكتفت الماكييرة ريهام خليفة بألوان البشرة الترابية.

أما الشعر فاعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرفوع، وتركته بطريقة مجعّدة مثل تسريحات شعر الفراعنة.

وتفاعل الجمهور تفاعلاً متبايناً؛ فمنهم من أعرب عن إعجابه بالإطلالة الخاصة بها، وآخرون لم يعجبهم اختياراتها، وأكّدوا أنّ الفساتين غريبة وتسريحة الشعر والحلق الخاص بها جاءا زائدين عن الحد، لافتين إلى أنّ البساطة هي الأفضل.

أما عن الإطلالة الثانية التي ظهرت خلالها بفستان منفوخ الأكمام كثيراً، فوجّهوا تعليقات ساخرة منها وشبهوها بالعروس المرسومة على أحد أنواع الشاي.

يُذكر أنّ جودة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة “العدل غروب” للمنتج جمال العدل.