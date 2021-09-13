شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ.. مخرج روائع الدراما المصرية والنصف الآخر لـ عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحد من أبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، تركت أعماله بصمة مميزة، إنه عمدة الدراما المخرج إسماعيل عبد الحافظ، الذي تمر اليوم الذكري الـ9 علي رحيله، إذ رحل عن عالمنا في 13 سبتمبر عام 2012، بعدما رسم صورة درامية حقيقية لمصر المحروسة خلال أعماله، ودخل إلى قلوب البسطاء بسحر إبداعه.

ولد المخرج إسماعيل حافظ 15 مارس عام 1941، وتخرج من كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963، ورغم تفوقه إلا أنه رفض العمل كمعيد بالكلية، لحصوله فى ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وبدأ كمساعد مخرج فى مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات.



إسماعيل عبد الحافظ

وبدأ عبد الحافظ فى نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، ووجد ضالته في الكاتب أسامة أنور عكاشة، ليكون معه ثنائي لامع، أخرج العديد من روائع الدراما المصرية، أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" أجزائه المختلفة من العمل والذى أصبح أيقونة وعلامة كبيرة فى تاريخ المسلسلات الضخمة، كما اجتمعا في مسلسل "الشهد والدموع" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه فى عام 1983، وقدما أيضا "خالتي صفية والدير، الوسية، العائلة، وامرأة من زمن الحب، أهالينا، المصراوية، حدائق الشيطان".

وقبل إنتاجه الإخراجي الكبير مع نصفه الآخر الكاتب أسامة أنور عكاشة، قدم عدد من المسلسلات، منها "البر الغربي، أسوار الحب، جمهورية زفتي، أكتوبر الآخر".



إسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة

وبعد أن أثري الدراما بأعمال خالدة في تاريخ الفن، رحل "إسماعيل عبد الحافظ" يوم 13 سبتمبر عام 2012، عن عمر يناهز الـ71 عاما، في باريس بعد صراع قصير مع المرض استدعى مكوثه بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر ودفن في مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ.