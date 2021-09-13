جومانا مراد تهنئ أصالة بزواجها: "بتستاهلوا كل الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة السورية جومانا مراد، صديقتها الفنانة أصالة نصري، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت "جومانا" صورة للعروسين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لأختي وحبيبتي الغالية صولا والصديق العزيز فائق حسن، الله يهنيكم ويسعدكم ويحفظكم ويباركلكم ببعض، بتستاهلوا كل الحب والخير والسعادة اللي بالدنيا".

وأعلنت الفنانة أصالة نصري أمس زواجها من الشاعر فائق حسن، ونشرت عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها وكتبت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد"

واختتمت أصالة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متله".