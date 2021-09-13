صور| إلهام شاهين تتسلم جائزة حنان مطاوع عن فيلم "قابل للكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة الفنانة حنان مطاوع كأحسن ممثلة غن فيلم قابل للكسر في مهرجان الأمل السينمائي الدولي.

ونشرت "إلهام" صورًا لها أثناء استلام الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أستلم جائزة النجمة حنان مطاوع كأحسن ممثلة عن فيلم قابل للكسر في مهرجان الأمل السينمائي الدولي".

وأضافت إلهام شاهين: "ألف مبروك للفنانة الرائعة حنان مطاوع".

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.