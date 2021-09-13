"باب الجحيم".. تفاصيل أول مسلسل لبناني عربي من نوعه على "شاهد VIP"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض منصة "شاهد" مسلسل "باب الجحيم Hells gate" في سبتمبر الجاري، وهو يعتبر أول إنتاج لبناني عربي من نوعه يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن.

العمل من توقيع المخرج أمين درة والمؤلف باسم بريش الحائزين على جائزة EMMY Award، بمشاركة فريق فني تقني عالمي متمرس في صناعة نخبة من أشهر إنتاجات هوليوود على غرار Dark Tower، وTomb Raider وغيرها، وقد وصل خصيصاً إلى بيروت لتنفيذ العمل، حسب بيان صحفي.

مسلسل "باب الجحيم" في جزئه الأول مليء بالغموض والتشويق حيث تدور قصته الافتراضية عام 2052، ويتألف الموسم الأول من ثماني حلقات من بطولة آدم بكري، سينتيا صاموئيل، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، حسن فرحات، ريم خوري، جابريال يمين، منير معاصري، هند خضرا، طارق يعقوب، بشارة عطالله، يمنى مروان، بيريت القطريب، إيلي أبي نجم وغيرهم.

وتم إنشاء استوديو ضخم خاص بالعمل يمتد على مساحة أكثر من 2000م مع بُنى تحتية وفوقية متكاملة تتناسب مع سير الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل مدينة مستقبلية، إلى جانب سجن عملاق يتمتع بأعلى درجات الحراسة والأنظمة الإلكترونية والرقمية وسواها من التفاصيل التكنولوجية المتلائمة مع رؤية العمل الفنية والدرامية.

وقد تم استقدام خبراء في السينما العالمية للفنون القتالية لتدريب وتصميم وإدارة المعارك، ومشاهد الأكشن القتالية وتدريب الممثلين عليها، وتم تنفيذ المشاهد باستخدام أحدث التقنيات الإنتاجية السمعية والبصرية المستخدمة في أهم الاستوديوهات العالمية، إضافةً إلى آخر التقنيات المونتاجية أو ما يُعرف بتقنيات "ما بعد الإنتاج" وذلك لناحية ألوان الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية والجرافيك في مشاهد الأكشن وغيرها، إلى جانب الاستعانة بفريق متخصص في تصميم الأزياء والملابس والديكورات الخارجية والداخلية.

وبدأت منصة "شاهد VIP" عرض المسلسل في 12 سبتمبر الجاري، وهو فكرة إيلي كيروز وفؤاد أرسانيوس، وكتابة باسم بريش وسعيد سرحان.