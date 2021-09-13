"محتجالك يا أمي".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة لوالدتها الراحلة، كاشفة عن صورة نادرة تجمعهما.

ونشرت دنيا، الصورة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "محتجالك يا أمي.. ١٧ شهر".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتشارك دنيا عبد العزيز، حاليا، في بطولة مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.