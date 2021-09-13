رجال الإطفاء الذين عملوا في مركز التجارة العالمي خلال أحداث 11 أيلول أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - إنّ رجال الإطفاء الذين عملوا في مركز التجارة العالمي (WTC) هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من أولئك الذين لم يكونوا يعملون في Ground Zero.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه..

وجد الباحثون أنّ رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الذين كانوا في الموقع أثناء وبعد هجمات 9 / 11 كان لديهم احتمالات أعلى بنسبة 13 في تشخيص إصابتهم بالسرطان، وخاصة سرطان البروستات والغدة الدرقية.

ما هو أكثر من ذلك، كان الرجال أصغر سناً بحوالي أربع سنوات عندما تم اكتشاف المرض مقارنة بزملائهم الذين أصيبوا بالسرطان أيضاً.

وقال الفريق، الذي تديره إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إنه على الرغم من أنّ الدراسة لا يمكن أن تثبت السبب وراء ذلك ولكنها تسلط الضوء على المستجيبين الأوائل للمخاطر الهائلة وهم يقاتلون ضد النيران والدخان خلال الهجوم الأكثر دموية الذي تم تنفيذه على الأراضي الأمريكية.

ويقول الباحثون أنّ رجال الإطفاء غالباً ما يتعرضون للسموم والمواد المسرطنة، وهي مواد قادرة على التسبب في السرطان، أثناء العمل.

ومع ذلك، كانت منطقة Ground Zero في أعقاب الهجمات مباشرة، بمثابة بيئة سامة بشكل خاص.

وتعرض الرجال للأسبستوس والزرنيخ والبنزين والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وهي فئة من المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الفحم والنفط الخام والبنزين، بالإضافة إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، وهي مواد كيميائية من صنع الإنسان.

كل هذه المعادن والمواد الكيميائية معروفة جيداً لزيادتها من خطر الاصابة بالسرطان.

للدراسة، التي نشرت في مجلة الطب المهني والبيئي، نظر الفريق إلى رجال الإطفاء الذي بلغ عددهم 10,786 والذين عملوا في موقع مركز التجارة العالمي أثناء وبعد هجمات 9 / 11.

تمت مقارنتهم مع 8813 من رجال الإطفاء الذين لم يعملوا في الموقع والذين كانوا مشاركين في دراسة صحة رجال الإطفاء المهنية.

تمت متابعة رجال الإطفاء إما حتى وفاتهم أو ديسمبر 2016.

وجد الباحثون 915 حالة سرطان لدى 841 من رجال الإطفاء في مركز التجارة العالمي و1,002 حالة من 909 من رجال الإطفاء الآخرين.

وحددوا أنّ رجال الإطفاء الذين يعملون في 9 / 11 كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 13 في المائة من رجال الإطفاء غير التابعين لـمركز التجارة العالمي.

كان لدى رجال الإطفاء في مركز التجارة العالمي معدلات أعلى لجميع أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستات وسرطان الغدة الدرقية.

كان لسرطان البروستات وسرطان الغدة الدرقية معدلات عالية بشكل خاص مع ارتفاع 1.39 مرة وارتفاع 2.53 مرة.

كتب المؤلفون: “قد تكون بعض نسبة خطر الإصابة بسرطان البروستات الزائد بسبب تعرض رجال الإطفاء إلى زيادة مخاطر مكافحة الحرائق المعتادة، حيث أنّ بعض المواد الكيميائية، مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الموجودة عادة في مواقع البناء، بما في ذلك مركز التجارة العالمي، معروفة بأنها تؤدي إلى اضطرابات الغدد الصماء، وتتداخل مع عملية التمثيل الغذائي للأندروجين”.

“بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون المعدلات العالية لبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية والبروستات، ناتجة عن عوامل غير بيولوجية مثل التسجيل في برامج الفحص، وخاصة البرامج الصحية المتعلقة بمركز التجارة العالمي.”

كما تم تشخيص رجال الإطفاء في مركز التجارة العالمي في متوسط عمر 55.6 مقارنة مع رجال الإطفاء غير التابعين لمركز التجارة العالمي الذين تم تشخيصهم في حوالي سن 59.4.

لاحظ المؤلفون أنّ الدراسة رصدية ولا يمكنهم القول بشكل قاطع أنّ العمل في Ground Zero تسبب في سرطانات لدى رجال الإطفاء.

ومع ذلك، “وبعد عقدين من الزمن على أحداث 9 / 11، يتطلب الفهم الأوضح للمخاطر المتعلقة بمركز التجارة العالمي متابعة موسعة ودراسات النمذجة (المعتمدة على المختبرات أو على الحيوانات) لتحديد التعرض في مكان العمل على جميع رجال الإطفاء”.