بالفيديو: صلاح يلبي طلب طفل صغير بعد هدفه التاريخي في ليدز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أهدى النجم المصري محمد صلاح، قميصه الذي أحرز به هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي، لطفل من مشجعي ليفربول، وذلك عقب نهاية مباراة “الريدز” ومضيفه ليدز أمس الأحد في المرحلة الرابعة.

تواجد الطفل الصغير في ملعب “إيلاند رود”، ورفع لافتة طوال المواجهة كتب عليها: “صلاح هل من الممكن أن تعطيني قميصك”، مع ارتداء الصغير قميص “الريدز”، الذي يدل على تشجيعه وحبه النجم المصري.

وبعد نهاية المباراة، خلع صلاح قميصه، وتوجه إلى المدرجات، ليبلي طلب الطفل، الذي كانت علامات السعادة بادية على محياه.

ونجح فريق ليفربول في الفوز بثلاثية نظيفة على منافسه ليدز يونايتد، من توقيع صلاح، فابينيو، وساديو ماني، في الدقائق 20، و50، 90+2 على الترتيب.

بات صلاح بفضل هدفه في ليدز، أحدث المنضمين إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.

وأصبح النجم المصري على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 104 أهداف.

يذكر أن صلاح سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.