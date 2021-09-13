بالصور: كيم كارداشيان تظهر بملابس الرعب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان جدلا واسعا لدى متابعيها بعد ظهورها بلباس وصفه البعض بلباس “الرعب المظلم والمخيف”، بسبب لونه وشكله واختفاء وجهها.

والتقطت كارداشيان عدة صور ظهرت فيها وهي ترتدي قناعا أسود مخيفا شاركته على صفحتها في “فيسبوك”.

وبدت كارداشيان بشكل اعتبره البعض مخيفا جدا، وشاركت عدة صور في منشورها مع إضافة صورة سكين في تعليقها على المنشور.

وحازت صور العارضة الأمريكية على الكثير من التعليقات، حيث عبر البعض عن إعجابهم بالصور، فيما تلقت وابلا من النقد بسبب غرابة المشهد.